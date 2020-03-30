Сидим дома: пассажиропоток в общественном транспорте Краснодара упал на 70%

30 Март 2020 2020-03-30T10:00:28+03:00

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Краснодарцы ответственно отнеслись к призыву остаться дома в нерабочую неделю до 5 апреля. Улицы заметно опустели, а в понедельник утром в городе вообще не было пробок. Сервис Яндекс. Пробки сообщил об уровне в 0 баллов, вместо привычных четырех. Реже стал ходить общественный транспорт.

- Общественный транспорт сейчас непопулярен и невостребован. Пассажиропоток сократился на 70%, а фактический выход транспорта на 40%. Транспортом в основном пользуются граждане до 50 лет. Интервал движения увеличен ориентировочно на 15-20 минут, в часы пик есть устойчивый пассажиропоток, в обеденное время наполняемость автобусов и троллейбусов 1-5 человек. Более популярны трамвайные перевозки, - сообщил вице-мэр Краснодара Артем Доронин.

Глава города Евгений Первышов поблагодарил горожан за отзывчивость и отметил, что возможность передвижения по городу по неотложным делам для жителей Краснодара будет сохранена. За новым графиком работы общественного транспорта можно следить при помощи сервиса Яндекс. Карты.

Напомним, что в Краснодарском крае с 28 марта по 5 апреля сокращен 31 междугородний рейс, закрыты 35 автовокзалов. Межмуниципальное сообщение полностью отменено.

ИСТОЧНИК KP.RU