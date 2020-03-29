2020-03-29T09:53:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Краснодара объяснили, почему в городе продолжают работать ярмарки

Торговые точки открыты, несмотря на ситуацию с коронавирусом
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Ярмарки выходного дня и продовольственные рынки в Краснодаре продолжают свою работу, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По словам администрации города, запрет на них не распространяется.

- Ярмарки и продовольственные магазины работают во всем Краснодарском крае, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии кубанской столицы. - Отметим, что в Краснодаре на ярмарке людей значительно меньше, достаточно много - в масках.

Кроме того, дежурные группы объезжают ярмарки, проверяют как организована торговля, нет ли нарушений.

- Напомним, что в регионе временно прекращена деятельность торгово-развлекательных центров и точек общепита, - добавили в мэрии Краснодара. - Рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные, буфеты и другие места общепита должны приостановить работу.

Напомним, в Краснодаре проводят ежедневную обработку в подъездах. А в подъездах должны развесить памятки о профилактике распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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