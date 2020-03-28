В Сочи из гостиниц начали выселять туристов

28 Март 2020 2020-03-28T17:58:22+03:00

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Сегодня, 28 марта, в соответствии с указом главы края Вениамина Кондратьева все отели, санатории, пансионаты обязаны приостановить бронирование и размещение гостей.

Так, в Сочи из одной гостиницы, расположенной в Имеретинской низменности, уже начали выселять туристов.

- Людей, покупавших сразу тур на проживание и перелет, начинают отправлять назад. Однако многие брали туры и билеты отдельно. Они столкнулись с выселением и теперь не знают, что делать, поскольку билеты на ближайшее время стоят дорого. Отдыхающие уже обратились в администрацию Сочи, - сообщает «СочиСтрим».

Заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Сергей Доморат отметил, что компания «Библиоглобус» аннулировала все брони в управляемых ей отелях Сочи с 28 марта. Гражданам, которые приобрели туры, вернут деньги.Также под запрет на проживание попали туристы, которые уже находятся в Сочи.

С постояльцами проводится работа. Тех, кто купил туры с перелетом, отправят домой на специальных чартерах. Гражданам, которые заселились в отель до 28 марта, также предложили вернуться обратно.

Как отметил чиновник, тем, кто пожелал остаться на курорте, предоставлена возможность проживать в отеле еще несколько дней бесплатно. Питание они должны организовать самостоятельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU