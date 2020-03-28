Жители Кубани поехали на пикники к морю, несмотря на карантин

В Краснодарском крае из-за угрозы распространения коронавируса введены жесткие меры - закрыты торговые центры, фитнес-клубы, магазины промтоваров, многие предприятия отправили своих сотрудников на удаленку. Закрыто авиасообщение между Краснодаром и Сочи, во всех городах региона ограничили движение общественного транспорта.

Фото: Дмитрий Турченко

На курортах Краснодарского края приостановили бронирование в отелях до 5 апреля. Глава Сочи попросил туристов не приезжать на Черноморское побережье из-за угрозы распространения коронавируса. Мэры других курортных городов тоже обратились к потенциальным отдыхающим, чтобы те не приезжали к ним.

Фото: Дмитрий Турченко

И если сейчас российских туристов экстренно вывозят из отелей и санаториев Краснодарского края из-за закрытия курортов, то местные жители не стали сидеть дома. Несмотря на предупреждения оставаться дома, многие на выходные рванули на побережье.

Погода в Краснодарском крае сейчас стоит теплая, столбики термометров поднялись до отметки в +21. Трафик на дорогах к морю сейчас тоже увеличился. На подъездах к Геленджику даже появляются небольшие пробки.

В Бухте Инал люди утроили пикники.

Еще одно популярное направление у жителей Кубани - Джубга и Бухта Инал. Дороги в эту сторону хоть и не загружены так, как летом, но на пляжах заметно прибавилось народу.

Те, кто наплевал на предупреждения и не остался дома, сидят с термосами и бутербродами на берегу моря. Некоторые даже купаются в море и загорают.

-Сейчас главное, оставаться дома. В период с 28.03 по 05.04 не посещать общественные места и соблюдать требования пожарной безопасности, - говорят в МЧС Краснодарского края.

В ведомстве даже разослали сообщения на мобильники жителей региона.

-Вся страна сейчас борется с опасной инфекцией, глава государства попросил людей оставаться дома и ввёл нерабочую неделю. Это не значит, что нужно отдыхать на природе - сейчас главное всем быть особенно внимательным и соблюдать режим, - говорят в региональном управлении Роспотребнадзора. - Просим жителей Кубани проводить время дома, а не выезжать массово на пикники и на пляжи. И ни в коем случае не купаться в море - можно подхватить простуду. Это большой риск, люди подвергают себя опасности.

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