2020-03-29T17:14:23+03:00
Коронавирус Covid-19

«Покиньте набережную!»: Жителей Геленджика загоняют домой машины с громкоговорителями

А в Анапе напомнить об опасности коронавируса решили через систему оповещения [видео]
Евгения СОРОКА
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Спецтехника курсирует по разным районам города. Фото: кадр из видео.Спецтехника курсирует по разным районам города. Фото: кадр из видео.
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Солнечная погода на побережье заставила многих жителей выйти из квартир на прогулку. Накануне в Джубге и бухте Инал было полно людей, не прислушавшихся к просьбам чиновников оставаться дома. Люди наслаждались шумом прибоя и принимали солнечные ванны. Мол, выходные же, как можно взаперти сидеть?

А вот в Геленджике тех, кто игнорирует запреты, загоняют домой машины с громкоговорителями. С самого утра по улицам курорта курсирует санитарный патруль. Медработники и сотрудники Роспотребнадзора в рупор просят прохожих поскорее вернуться в свои дома и не покидать жилье без важной необходимости.

Жителей Геленджика загоняют домой машины с громкоговорителями Видео: администрации Геленджика.

- Предприниматели оказались более дисциплинированными - по первому требованию закрыли свои объекты. На дверях баров и кафе со вчерашнего дня висят таблички, извиняющиеся за временно закрытые заведения, - говорят в администрации курорта. - А вот нашим гражданам не хватает личной ответственности. К сожалению, не все насторожились и самоизолировались.

В Геленджике выгоняют людей с набережной Видео: администрации Геленджика.

По словам властей курорта, люди не спеша прогуливались по набережной, бродили по пляжу. Хотя стоит отметить, что в центре Геленджика в обеденное время гуляющих можно было пересчитать по пальцам одной руки. Хотя обычно здесь много народа.

Центр города пуст.

Центр города пуст.

- Машины с ГО и ЧС ездили по улицам, микрорайонам курорта, по набережной, сообщая по громкоговорителю о том, что в эти дни надо находиться дома, - говорят в мэрии. - Так оповещают народ пока только у нас. Никого не пугают, всех предупреждают!

Также громкоговоритель вещает о том, что в зоне риска старшие люди, поэтому нужно следить, чтобы они оставались дома и были обеспечены всем необходимым.

А вот в Анапе об опасности коронавируса решили напомнить через систему оповещения. Громкоговорители включают в местах массового скопления людей - на набережной и в центре курорта.

В Анапе о коронавирусе напоминают системы оповещения Видео: instagram.com/typoanapa2.0.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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