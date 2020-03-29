«Обращение к баранам»: Тина Канделаки раскритиковала тех, кто отправился в Сочи вместо самоизоляции

Из-за угрозы распространения коронавируса жителям России настоятельно рекомендовали ближайшую неделю провести дома (на крайний случай - на даче), а вот от поездок - отказаться. Мэр Сочи попросил даже временно воздержаться от приезда на курорт.

Но большинство людей объявленную нерабочей неделю восприняли как каникулы и ринулись на побережье и в горы. Шутка ли - только за сутки после объявления уровень зарезервированных номеров на даты с 28 марта по 5 апреля взлетел на 30 %. Поэтому в Краснодарском крае на неделю вообще прекратили бронирования и заселения в отели для туристов на Черноморском побережье. Самолеты с туристами на борту разворачивали прямо в воздухе.

Такое поведение россиян раскритиковала известная телеведущая Тина Канделаки. Ее возмутили люди, которые решили не соблюдать карантин в домашних условиях, а отправиться на отдых.

- У меня еще одно обращение к баранам (тем, кто решил провести «каникулы» в Сочи, например), - начала телеведущая. - Как вы не можете понять, что не надо никуда тащиться. Не надо заполнять гостиницы и частный сектор, нести бред про масонский заговор и думать «все умрут, а я останусь».

Она подчеркнула, что такое несознательное поведение мешает борьбе с пандемией, и призвала общественность прислушаться к мнению медиков, перестать разыгрывать сцены из «Ходячих мертвецов, остаться дома, соблюдая карантинный режим.

- Вам бы понять, что патриотизм это не ленточки и наклейки, - добавила Тина Канделаки. - Это когда ты дорожишь здоровьем своих сограждан, как своим. Но вам мои слова в песок, конечно...

А В ЭТО ВРЕМЯ

Жители Кубани поехали на пикники к морю, несмотря на карантин

В Краснодарском крае из-за угрозы распространения коронавируса введены жесткие меры - закрыты торговые центры, фитнес-клубы, магазины промтоваров, многие предприятия отправили своих сотрудников на удаленку. Закрыто авиасообщение между Краснодаром и Сочи, во всех городах региона ограничили движение общественного транспорта (читайте далее)

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