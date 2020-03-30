В Краснодаре во время карантина пенсионеры могут заказать продукты, лекарства и «Комсомолку»

Так как пенсионеры относятся к наиболее уязвимой для коронавируса группе населения, власти региона рекомендовали всем жителям старше 65 лет оставаться дома. Им советуют по возможности не выходить на улицу и на время не общаться с другими людьми, разве что по телефону. Пока пожилые придерживаются самоизоляции у себя дома, добровольцы «Кубанского Союза Молодежи» помогают в быту.

- Мы готовы помочь в выполнении самых разных просьб, - говорит председатель краевой молодежной общественной организации Сергей Урайкин. – Любой вопрос, любая просьба - наши волонтеры откликаются на все заявки.

Добровольцы могут приобрести все необходимое: воду, продукты, средства гигиены, медикаменты. Заказать можно и свежий номер «Комсомолки», где сообщается вся информация о самых последних событиях на Кубани и в Адыгее. А еще на страницах издания можно найти актуальные данные по коронавирусу в регионе, а также полезные советы о том, как не подцепить заразу.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Оставить заявку волонтерам можно по телефону: 8 (800) 200-34-11. Горячая линия работает круглосуточно.

- Диспетчеру необходимо сообщить свои данные: имя, адрес, контактный телефон, а также какая помощь требуется, - советуют в федеральном волонтерском корпусе. – Как правило, заявка рассматривается 2-3 дня. Поэтому, если вам необходимо, например, купить еды или воды, то лучше заказать запас на неделю.

Когда вам позвонит волонтер, ему нужно перечислить полный список всего, что требуется купить. По телефону можно сразу уточнить, когда произвести оплату – до или после покупки. С собой терминалы волонтеры, естественно, не носят. Но средства можно перечислить через мобильный банк, сделать это могут, например, родственники, или отдать наличными.

Что важно, все волонтеры перед тем, как приступить к работе, проходят обучение. Они смотрят видеокурсы, где инфекционисты разъясняют, что такое коронавирус, его симптомы, методы профилактики.

БДИ!

Как не нарваться на мошенника?

Важно помнить, что волонтеры никогда не приходят по личной инициативе. Они появляются только после обращения пенсионера и оформления заявки. Поэтому не стоит открывать дверь «активистам», которых вы не приглашали.

Кроме того, при телефонном звонке доброволец назовет вам номер заявки, который и будет служить неким паролем для пожилого человека.

А еще из соображений безопасности добровольцы всегда надевают маски и перчатки, чтобы исключить возможность заражения. А еще у них можно попросить паспорт и удостоверение волонтера.

Кстати, стать добровольцем может любой человек. Если вы готовы лично помогать пожилым людям, то записывайтесь в волонтерский корпус по этой ссылке.

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