Пропуска на машины в Краснодарском крае во время карантина: кто может получить и где
С 18:00 31 марта Краснодарский край будет жить в режиме карантина. Об этом сообщил губрнатор Кубани Вениамин Кондратьев. Основное правило: выходить из дома можно только в исключительных случаях. Это ситуации, связанные с реальной угрозой жизни и здоровью, походы на работу, ближайший магазин или аптеку, а так же выгул домашних животных.
Всеобщий режим карантина в Краснодарском крае: сидим дома, на работу - по пропускам
Особый пункт в постановлении - ограничение движения легкового и грузового транспорта в крае. Передвигаться на личном транспорте по Краснодарскому краю можно будет только в исключительных случаях. Для этого водителю необходимо будет предъявить соцразрешение. Рассказываем подробнее про пропуска на машины в Краснодарском крае во время карантина.
- Передвижение жителей личным автотранспортом возможно в исключительных случаях на основании соцразрешений, - сказали в администрации региона.
Вид спецпропусков, порядок выдачи и способ получения определит отдельный документ.
– Мы подготовим формулировку по ограничению движения личного автотранспорта, кроме грузового, который нужен для жизнеобеспечения населения, - сказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, возглавивший краевой оперативный штаб. - Также сделаем исключение для автомобилей сотрудников, обязанных быть на рабочем месте.
Глава Кубани отметил - транзитный транспорт должен следовать в объезд населенных пунктов.
Кроме того, по словам замначальника ГУ МВД России по краю Сергей Воложинов, на постах при взъезде в регион с водителями большегрузов, следующих транзитом, будет проводиться разъяснительная работа.
До какого числа будет действовать всеобщий режим карантина в Краснодарском крае?
Он продлится как минимум шесть дней и будет действовать с 31 марта по 5 апреля 2020 года. При необходимости могут ввести более жесткие ограничения и продлить время действия - все зависит от ситуации.
Скорее всего, получать пропуска автовладельца будут в администрации муниципальных образований. Более подробная информация станет известна в ближайшее время. «Комсомолка» следит за ситуацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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