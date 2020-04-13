Вениамин Кондратьев о вернувшихся из-за границы: Люди не должны покидать дома, пока не получат заключение об отсутствии болезни

13 Апр 2020 2020-04-13T17:54:38+03:00

Губернатор обратился к глава муниципалитетов с просьбой ужесточить контроль за теми, кто побывал за рубежом

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Глава региона Вениамин Кондратьев призвал районных чиновников тщательно следить за тем, как вернувшиеся из-за границы и контактировавшие с больными граждане соблюдают режим самоизоляции.

- У каждого руководителя района должны быть списки всех, кто находится на принудительной самоизоляции, - заявил Кондратьев.

Он также отметил, что за такими кубанцами должен быть жесткий контроль. Кроме того, губернатор сказал, что наблюдение за самоизолировавшимися – это личная ответственность местных чиновников. А в случае, если понадобится помощь правоохранителей, они вправе привлечь полицию или казачество.

- Люди не должны покидать свои дома, пока не получат заключение об отсутствии коронавирусной инфекции, - подчеркнул губернатор.

Напомним, по данным на 13 апреля, всего в крае подтверждено 210 случаев заражения COVID-19. 32 пациента уже выписаны, трое умерли. Сегодня в регионе у 41 человека тест показал положительный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU