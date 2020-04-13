Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 13 апреля 2020 года: подтвердился еще 41 случай

13 Апр 2020 2020-04-13T10:50:33+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 13 апреля 2020 года

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13 апреля стало известно, что число заболевших коронавирусом в регионе вновь увеличилось. В Краснодарском крае плюс 41 инфицированный.

Всего за последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 179 человек.

Вчера, 12 апреля, подтвердился 31 случай заражения. Как стало известно, один человек приехал из Москвы, остальные контактировали с ранее заболевшими. Возраст пациентов – от 4 до 82 лет. Пять случаев зафиксировано в Лабинске, три – в Анапе, в том числе двое детей четырех и 17-ти лет, 11 заболевших выявлено в Краснодаре.

По последним данным, на Кубани семь человек находятся в тяжелом состоянии. 3 пациента скончались, 28 пациентов выписано из больницы - они вылечились. В обсерваторах находится 171 человек- 41 человек в Краснодаре, 130 -в Сочи. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU