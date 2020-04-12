Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля 2020: один человек приехал из Москвы, остальные контактировали с заболевшими

12 Апр 2020 2020-04-12T10:43:43+03:00

Оперштаб опубликовал подробные данные о новых случаях заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля 2020

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12 апреля стало известно, что число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае вновь увеличилось. В регионе плюс 31 инфицированный. Оперштаб опубликовал подробные данные о новых случаях заражения.

Как стало известно, один человек приехал из Москвы, остальные контактировали с ранее заболевшими.

- Возраст пациентов – от 4 до 82 лет, - говорят в оперштабе региона. - Пять случаев зафиксировано в Лабинске, три – в Анапе, в том числе двое детей четырех и 17-ти лет.

11 заболевших выявлено в Краснодаре.

- По одному заболевшему выявлено в Курганинске, Усть-Лабинске, Новороссийске, Тимашевске, Туапсе, ст. Кавказской и Кущевской, - говорят в ведомстве. - Три случая заражения зафиксировано в Сочи и два Тихорецке.

При этом уточняется, что среди пациентов – 11 женщин.

- Всего к врачу с подозрением на короанвирус обратились 883 жителей, из них 139 детей, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - В стационарах лечатся 315 человек, из них 40 детей.

Дома, но под наблюдением врачей, находятся 3653 человека.

В целом по региону проведено 20210 тестов на коронавирус. В обсерваторах находится 171 человек (41 человек в Краснодаре, 130 человек в Сочи). Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

По последним данным, на Кубани 169 заболевших, семь человек находятся в тяжелом состоянии. 3 пациента скончались, 28 пациентов выписано из больницы - они вылечились.

Напомним, ранее в регионе выявили 13 новых случаев заражения. Как выяснилось, лишь один из пациентов был за границей, остальные заразились контактным путем.

ИСТОЧНИК KP.RU