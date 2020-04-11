Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 апреля 2020: в регионе зафиксировали 13 новых случаев
Публикуем последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 11 апреля 2020 года. За минувшие сутки в регионе подтвердились 13 случаев заболевания коронавирусом – у стольких человек тесты были положительными. Всего в крае 138 официально заболевших COVID-19.
Напомним, 10 апреля в южном регионе зафиксировали 20 новых случаев. Это жители Сочи, Геленджика, Анапы и Новороссийска.
Ранее от коронавируса скончались две женщины - 59-ти и 78-ми лет. Первый случай смерти от этой болезни был зафиксирован 7 апреля. В Лабинской ЦРБ умер 45-летний мужчина.
А число выздоровевших от коронавируса в Краснодарском крае на 10 апреля 2020 года составило 25 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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