2020-04-10T10:31:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 апреля 2020: в регионе зафиксировали 20 новых случая

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 апреля 2020 года
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
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Публикуем последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 10 апреля 2020 года. За последние сутки в регионе 20 новых пациентов получили положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Таким образом, с начала пандемии в крае - 125 заболевших.

Напомним, ранее «КП» - Кубань» сообщала, что 9 апреля скончались две женщины, у которых диагностировали коронавирус.

У 78-летней пенсионерки изначально выявили двухстороннюю пневмонию и гидроторакс. Когда ее состояние быстро ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ, но спасти в больнице Краснодара ее не смогли.

Вторая пациентка, 59-летняя женщина, умерла в больнице Новороссийска. Она контактировала с вернувшимся людьми из Нидерландов. Женщина почувствовала себя плохо 20 марта, но за помощью обратилась лишь 30 марта. В больнице ее подключили к ИВЛ, но уже было поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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