Появились подробности о двух летальных случаях от коронавируса в Краснодарском крае

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что 9 апреля скончались две женщины, у которых диагностировали коронавирус. Обе они находились на лечении в инфекционных больницах.

- 78-летняя женщина с переломом бедренной кости лечилась в краснодарской больнице скорой медицинской помощи с 24 по 31 марта, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Оперативном штабе Краснодарского края. - При этом лишь 31-го числа у нее появились признаки респираторного заболевания.

В тот же день пенсионерку доставили в клиническую инфекционную больницу Краснодара. Пожилую пациентку отправили на обследование, где у нее выявили двухстороннюю пневмонию и гидроторакс (это скопление жидкости в плевральной полости, из-за чего появляется одышка, боль в груди - Авт.).

- 2 апреля состояние пациентки ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, - добавляют в Оперативном штабе региона.

Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось.

Еще одна пациентка, 59-летняя женщина, умерла в больнице Новороссийска. Она, как стало известно, контактировала с вернувшимся людьми из Нидерландов.

- Женщина почувствовала себя плохо 20 марта. Но к медикам обратилась лишь спустя 10 дней, - говорят «КП» - Кубань» в оперштабе Кубани. - 1 апреля в частной клинике ей назначили лечение, поскольку диагностировали у нее пневмонию.

Но уже спустя два дня состояние пациентки начало ухудшаться. Ее перевели в отдельную палату освобожденного хирургического корпуса горбольницы №1. Контактов с пациентами она не имела, находилась на ИВЛ.

- Таким образом, всего на сегодняшний день в регионе умерли три человека с коронавирусной инфекцией, - добавляют в Оперативном штабе края.

Медики говорят, что у многих пациентов тяжелое течение болезни.

- На данный момент четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, 22 в состоянии средней тяжести, - уточняют «КП» - Кубань» в Оперативном штабе Краснодарского края.

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