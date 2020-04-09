Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 апреля 2020: в регионе подтвердились еще 20 новых случаев

9 Апр 2020 2020-04-09T11:11:59+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 9 апреля 2020 года

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За минувшие сутки в Краснодарском крае у 20 новых пациентов подтвердились тесты на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число зараженных с начала эпидемии составило 105 человек.

Как сообщил Оперативный штаб Краснодарского края, одна заболевшая вернулась на Кубань из Турции, остальные ранее контактировали с зараженным. 11 случаев COVID-19 зафиксировано в Сочи, три – в Краснодаре, четыре – в Геленджике, два – в Анапе.

В Анапе вирус выявили у двух несовершеннолетних 5 и 17 лет, в Геленджике одному из пациентов 16 лет. Самому старшему заболевшему 72 года. Медики отмечают, что теперь коронавирусом заболевают все больше молодых людей.

Четыре пациента - в тяжелом состоянии, 22 в состоянии средней тяжести. 11 человек от госпитализации отказались и находятся дома под присмотром врачей.

В регионе проведено 18096 лабораторных исследований на COVID-19. С подозрением на коронавирус к врачам обратились 728 человек, в том числе 128 детей. На стационарном лечении -290, из них 68 детей. Дома - 6260 жителей.

В обсерваторах размещены 166 граждан – 44 в Краснодаре и 122 в Сочи. Их состояние удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU