2020-04-07T09:46:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Первая смерть от коронавируса в Краснодарском крае: в Лабинске скончался 45-летний мужчина

Зафиксирована первая смерть от коронавируса в Краснодарском крае
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В Краснодарском крае от коронавируса умер 45-летний мужчинаВ Краснодарском крае от коронавируса умер 45-летний мужчина
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Оперативный штаб сообщает – первая смерть от коронавируса в Краснодарском крае зафиксирована в Лабинской ЦРБ. От осложнений инфекции умер 45-летний мужчина.

- Заболевшему было 45 лет, он длительно болел и скончался от осложнений в Лабинской ЦРБ. Медики отмечают у многих пациентов тяжелое течение болезни. Пятеро заболевших находятся на аппаратах ИВЛ, у 22 человек состояние ухудшилось до средней степени тяжести, – сообщают в региональном минздраве.

Медики говорят о том, что коронавирусом заболевают все больше молодых людей. Подтверждено по-прежнему 50 случаев, 15 пациентов уже выписаны. В стационарах с подозрением на коронавирус находятся 265 человек. У 44 пациентов получен предварительно положительный диагноз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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