2020-04-09T11:11:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 9 апреля 2020: врача госпитализировали с тяжелой формой коронавируса, его коллеги - на карантине

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 9 апреля 2020 года
Евгения СОРОКА
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Последние новости о коронавирусе в Адыгее на 9 апреля 2020 года.Последние новости о коронавирусе в Адыгее на 9 апреля 2020 года.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Адыгее, последние новости на 9 апреля 2020: знакомим вас с наиболее важными событиями в сфере борьбы с инфекцией.

В республике заболел врач. Он поступил в больницу с диагнозом двусторонняя внебольничная пневмония.

- Результаты исследования подтвердили, что это коронавирусная инфекция, - сказал министр здравоохранения республики Рустем Меретуков. - Он находится в тяжелом состоянии.

Сейчас заболевший получает необходимое лечение по всем существующим стандартам, был проконсультирован в федеральном центре.

Отделение пульмонологии сейчас закрыто на двухнедельный карантин. Больные, которые будут поступать, будут направляться в майкопскую городскую клиническую больницу. Там уже подготовили отделение пульмонологии.

Коллег врача отправили на карантин.

Кроме того, по последним данным, число заболевших коронавирусом не изменилось - их по-прежнему 20. В Майкопе - 15 человек, в Тахтамукайском районе - 2 человека, в Майкопском районе - 1 человек. При этом известно, что двое излечились и сейчас выписаны.

В Майкопе зафиксировали еще один случай подозрения на коронавирус. Всего в республике ждут результатов теста 17 человек.

- В Тахтамукайской районной больнице организовано 17 санитарно-эпидемиологических бригад, - добавляют в министерстве здравоохранения Адыгеи. - Осмотрено 537 человек, прибывших из-за границы. Врачи прошли инструктаж по работе с пациентами с коронавирусом.

Напомним, 6 апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о первом выздоровевшем. А 7 апреля домой поехали еще 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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