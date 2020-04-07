2020-04-07T11:04:56+03:00
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Коронавирус в Адыгее, последние новости на 7 апреля 2020: первый выздоровевший пациент был выписан из больницы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 7 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Первый выздоровевший пациент был выписан из больницыПервый выздоровевший пациент был выписан из больницы
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Всего на 7 апреля в Адыгее подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом. С подозрением на новый вирус в республиканских больницах находятся 19 человек.

Вчера, 6 апреля, глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что из медучреждения был выписан первый выздоровевший.

Также он отметил, что в республике показатели заболеваемости в 1,7 раз превышают среднероссийские. Эпидемиологическая ситуация не позволяет снять некоторые ограничения.

Но малый и средний бизнес постепенно запускают. Так, в республике гражданам, у которых есть личное подсобное хозяйство, разрешено вести свою деятельность. При этом необходимо соблюдать санитарные требования. Аграрии могут осуществлять выгон скота на пастбища, вывозить пасеки, обрабатывать земельные участки.

Тем временем, число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось до 61. За последние сутки 7 апреля подтвердилось еще 11 заражений COVID-19. При этом от осложнений коронавирусной инфекции скончался 45-летний мужчина в Лабинской ЦРБ. Еще 15 больных выздоровели, их выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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