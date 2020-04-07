Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 апреля 2020 года: еще 11 диагнозов подтверждено, один пациент умер
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось до 61. За последние сутки 7 апреля подтвердилось еще 11 заражений COVID-19. При этом от осложнений коронавирусной инфекции скончался 45-летний мужчина в Лабинской ЦРБ. Еще 15 больных выздоровели, их выписали домой.
– Медики отмечают у многих пациентов тяжелое течение болезни. Пятеро заболевших находятся на аппаратах ИВЛ, у 22 человек состояние ухудшилось до средней степени тяжести. Среди новых подтвержденных заболевших становится все больше молодых людей, – сообщают в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
В регионе объявлен карантин, который действует до 12 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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