Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 апреля 2020 года: еще 11 диагнозов подтверждено, один пациент умер

7 Апр 2020 2020-04-07T10:51:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось до 61. За последние сутки 7 апреля подтвердилось еще 11 заражений COVID-19. При этом от осложнений коронавирусной инфекции скончался 45-летний мужчина в Лабинской ЦРБ. Еще 15 больных выздоровели, их выписали домой.

– Медики отмечают у многих пациентов тяжелое течение болезни. Пятеро заболевших находятся на аппаратах ИВЛ, у 22 человек состояние ухудшилось до средней степени тяжести. Среди новых подтвержденных заболевших становится все больше молодых людей, – сообщают в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В регионе объявлен карантин, который действует до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU