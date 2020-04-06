2020-04-06T14:15:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев об отмене карантина: С 12 апреля запрет на проезд внутри муниципалитетов может быть снят

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, когда отменят карантин
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Вениамин Кондратьев рассказал о том, когда отменят карантин Фото: admkrai.krasnodar.ruВениамин Кондратьев рассказал о том, когда отменят карантин Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Вениамин Кондратьев рассказал, когда в Краснодарском крае отменят карантин. По словам главы региона, ограничения начнут снимать с 12 апреля, если эпидситуация не ухудшится.

- Если мы сможем сохранить такую эпидобстановку до 10 апреля, у нас не будет всплесков, тогда с 0 часов 12 апреля запрет на перемещение внутри муниципальных образований будет снят. Но между муниципалитетами будет запрет сохранен, потому что режим карантина будет действовать. Результат карантина очень серьезный, он налицо. По факту 50 человек всего инфицировано на 6,5-миллионной Кубани, - заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор заявил, что в данном случае с 12 апреля откроются ярмарки, рынки, парикмахерские, СТО, химчистки. Все, что связано с жизнедеятельностью людей. При этом проезд по краю будет все еще ограничен, а гражданам следует соблюдать режим самоизоляции.

- Муниципальный транспорт продолжит работу в сокращенном режиме. Напоминаю, в крае до 30 апреля - нерабочие дни, объявленные президентом страны, - добавил губернатор.

Напомним, карантин в Краснодарском крае был введен 31 марта, а 5 апреля его продлили еще на неделю – до 12 апреля.

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– Я обращаюсь к вам еще раз с огромной просьбой, давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля. Нельзя допустить ухудшения ситуации. Мы должны сберечь себя, своих родных и близких, сберечь друг друга, – сказал губернатор (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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