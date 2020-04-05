2020-04-05T14:02:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Обращение Вениамина Кондратьева к жителям Краснодарского края 5 апреля: Карантин продлен до 12 апреля

Вениамин Кондратьев 5 апреля 2020 года выступил с обращением к жителям Краснодарского края о продлении карантина до 12 апреля [видео]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Вениамин Кондратьев продлил карантин до 12 апреляВениамин Кондратьев продлил карантин до 12 апреля
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: Карантин продлен до 12 апреля

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5 апреля к жителям Краснодарского края обратился губернатор Вениамин Кондратьев. Он сообщил о продлении карантина еще на неделю – до 12 апреля.

– Я обращаюсь к вам еще раз с огромной просьбой, давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля. Нельзя допустить ухудшения ситуации. Мы должны сберечь себя, своих родных и близких, сберечь друг друга, – сказал губернатор.

Обращение Вениамина Кондратьева к жителям Краснодарского края о продлении карантина.Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля

Глава региона пообещал 6 апреля представить экономические меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также поблагодарил тех, кто соблюдает карантин и не выходит из дома без необходимости.

Постановление губернатора о продлении карантина в Краснодарском крае до 12 апреля

Постановление губернатора о продлении карантина в Краснодарском крае до 12 апреля

По данным на 5 апреля, в Краснодарском крае коронавирус подтвержден у 39 пациентов, девять из которых уже выздоровели, еще пять человек находятся в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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