Обращение Вениамина Кондратьева к жителям Краснодарского края 5 апреля: Карантин продлен до 12 апреля

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: Карантин продлен до 12 апреля 00:00 00:00

5 апреля к жителям Краснодарского края обратился губернатор Вениамин Кондратьев. Он сообщил о продлении карантина еще на неделю – до 12 апреля.

– Я обращаюсь к вам еще раз с огромной просьбой, давайте наберемся выносливости, терпения еще на семь дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля. Нельзя допустить ухудшения ситуации. Мы должны сберечь себя, своих родных и близких, сберечь друг друга, – сказал губернатор.

Обращение Вениамина Кондратьева к жителям Краснодарского края о продлении карантина.Карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля

Глава региона пообещал 6 апреля представить экономические меры поддержки для малого и среднего бизнеса, а также поблагодарил тех, кто соблюдает карантин и не выходит из дома без необходимости.

Постановление губернатора о продлении карантина в Краснодарском крае до 12 апреля

По данным на 5 апреля, в Краснодарском крае коронавирус подтвержден у 39 пациентов, девять из которых уже выздоровели, еще пять человек находятся в тяжелом состоянии.