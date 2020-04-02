2020-04-02T22:02:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев о продлении карантина в Краснодарском крае: Пойдем еще на одну неделю

Губернатор высказался о продлении карантина в Краснодарском крае до 12 апреля
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяВениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Вениамин Кондратьев высказался о продлении карантина в Краснодарском крае до 12 апреля. Согласно действующему постановлению, карантин введен с вечера 31 марта и действует до 5 апреля.

Губернатор Кубани отметил, что ситуация в регионе достаточно стабильна и всплесков заболеваемости коронавирусной инфекцией не зафиксировано, однако ограничения, скорее всего, продлят.

- Президент расширил возможности глав субъектов принимать меры исходя из степени угрозы распространения инфекции на территории регионов. В нашем крае действует карантин, он продлится предварительно до 5 апреля. Я уверен, что за пять дней нам удастся разорвать цепь между инфицированными и неинфицированными, но она не должна сомкнуться снова. Поэтому мы рассматриваем вопрос продлить хотя бы на неделю карантин в нашем крае, - сказал Вениамин Кондратьев.

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Напомним, что Владимир Путин во время своего обращения продлил нерабочие дни до 30 апреля. Однако их срок может быть сокращен, в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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