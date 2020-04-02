Продление нерабочей недели в Краснодаре: до какого числа будет действовать карантин
Владимир Путин во время телеобращения объявил о продлении нерабочей недели до 30 апреля. В Краснодаре с 31 марта по 5 апреля введен карантин, вероятно, ограничительные меры продлят.
— Пик эпидемии не пройден, мной принято решение — продлить нерабочий режим до конца месяца, то есть до 30 апреля. С сохранением зарплаты, — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что сроки нерабочих дней могут быть сокращены. Глава государства даст дополнительные полномочия главам субъектов, которые до конца недели должны будут определить набор профилактических мер в своих регионах.
В Краснодарском крае на время карантина действуют жесткие ограничения. Запрещено выходить на улицу без необходимости, введен режим спецпропусков для транспорта.
На данный момент в Краснодаре лечение проходят 10 пациентов с потдвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, семеро - в Сочи, еще четыре уже выписаны из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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