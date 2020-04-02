Продление нерабочей недели в Краснодаре: до какого числа будет действовать карантин

2 Апр 2020 2020-04-02T17:37:19+03:00

Пик эпидемии не пройден, принято решение о продлении нерабочей недели в Краснодаре

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Владимир Путин во время телеобращения объявил о продлении нерабочей недели до 30 апреля. В Краснодаре с 31 марта по 5 апреля введен карантин, вероятно, ограничительные меры продлят.

— Пик эпидемии не пройден, мной принято решение — продлить нерабочий режим до конца месяца, то есть до 30 апреля. С сохранением зарплаты, — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что сроки нерабочих дней могут быть сокращены. Глава государства даст дополнительные полномочия главам субъектов, которые до конца недели должны будут определить набор профилактических мер в своих регионах.

В Краснодарском крае на время карантина действуют жесткие ограничения. Запрещено выходить на улицу без необходимости, введен режим спецпропусков для транспорта.

На данный момент в Краснодаре лечение проходят 10 пациентов с потдвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, семеро - в Сочи, еще четыре уже выписаны из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU