Нарушение карантина в Краснодарском крае: какие штрафы предусмотрены

Карантин в Краснодарском крае: штрафы за нарушения начинаются от 15 тысяч рублей 00:00 00:00

Утром 2 апреля жители Кубани стали получать СМС-сообщения МЧС с информацией от администрации региона. Штраф за нарушение карантина в Краснодарском крае составляет минимум 15 тысяч рублей.

Сообщения о штрафах за нарушение карантина получили многие жители Краснодарского краяФото: Артём ГНАТЕНКО

Карантин в Краснодарском крае введен вечером 31 марта и действует как минимум до 5 апреля. Выходить на улицу можно только для того, чтобы купить продукты или лекарства, выгулять собаку или передать необходимые предметы пожилым родственникам. На работу могут ходить только работники предприятий жизнеобеспечения, для них введены спецпропуска. Транспорт также может передвигаться только при наличии пропуска.

За соблюдением карантина следят мобильные отряды, в которые вошли сотрудники полиции, Росгвардии и казаки. На дорогах Краснодарского края выставлены 26 постов, из них 15 – в Краснодаре.

Нарушителям карантина грозят штрафы, размер которых с 1 апреля существенно увеличен. Согласно статье КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», штраф за нарушение карантина для граждан составляет от 15 до 40 тысяч рублей, юрлицам – от 200 до 500 тысяч рублей с возможной приостановкой деятельности на срок до 90 суток.

– В социальных сетях люди выкладывают видео с гуляющими людьми. Не может быть оправданий и исключений, если их действия идут вразрез с объявленным карантином. Результат должен измеряться и в количестве выписанных штрафов, – заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.