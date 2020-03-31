2020-03-31T14:50:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев о карантине в Краснодарском крае: Это вынужденная мера

Губернатор объявил о карантине в Краснодарском крае [подкаст]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments10
В Краснодарском крае введен карантин Фото: admkrai.krasnodar.ruВ Краснодарском крае введен карантин Фото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о введении карантина на всей территории Краснодарского края. Он начнется в 18:00 31 марта и продлится как минимум до 5 апреля. Глава региона назвал ужесточение режима повышенной готовности вынужденной мерой.

Всеобщий режим карантина в Краснодарском крае: сидим дома, на работу - по пропускам

00:00
00:00

– Мы вводим карантин. Это вынужденная мера, но в противном случае можем дойти до ситуации, когда она уже будет неконтролируема. Жители не смогут покидать места своего проживания, кроме тех, которые будут прописаны в документе. Карантин может быть продлен – зависит от ситуации. За эти дни необходимо провести максимально полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта, - заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Всем, кто находится на территории региона не смогут покидать места проживания и нахождения, кроме жизненно необходимых случаев. Передвигаться на личном транспорте будет возможно только при наличии специального пропуска. Его выдадут и тем, кому необходимо передвигаться на работу. Движение продолжит и грузовой транспорт.

Весь транзитный транспорт пустят в обход населенных пунктов.

Следить за соблюдением карантина будут мобильные отряды, в которые войдут сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и общественники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«40 злостных нарушителей»: на Кубани не все вернувшиеся из заграницы соблюдают режим изоляции и сидят дома

Все, кто вернулся из-за рубежа, должны находиться в изоляции в течение двух недель. Карантин ввели и по всей стране – до 5 апреля людей попросили выходить из дома только в случае крайней необходимости (читайте далее)

В Краснодаре во время карантина пенсионеры могут заказать продукты, лекарства и «Комсомолку»

Так как пенсионеры относятся к наиболее уязвимой для коронавируса группе населения, власти региона рекомендовали всем жителям старше 65 лет оставаться дома. Им советуют по возможности не выходить на улицу и на время не общаться с другими людьми, разве что по телефону. Пока пожилые придерживаются самоизоляции у себя дома, добровольцы помогают в быту (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Как выглядят легкие человека, зараженного коронавирусом
Сочинцам рассказали, как вести себя на карантине
В Сочи уголовное дело возбудили против директрисы охранного агентства
Регистрация браков в Краснодаре во время карантина: какие правила будут действовать в ближайшее время
В Сочи задержан «горнолыжный» вор
В Белореченском районе мужчину осудят за сбыт поддельной 5-тысячной купюры
В Лабинском районе отремонтировали три памятника военной истории
В Краснодарском крае ожидаются первоапрельские заморозки
Контрабандисты пытались провезти через Новороссийск двигатели боевых вертолетов
На Кубани сборы для участников Всероссийской олимпиады пройдут дистанционно
О банковских операциях и порядке гашения кредитов
В Анапе задержали жительницу Ростовской области, которая несколько лет находилась в розыске
ВТБ в Краснодарском крае увеличил льготный кредитный портфель СМБ на треть
ВТБ не исключает сокращения числа дежурных офисов
В Усть-Лабинском районе парень на легковушке сбил 55-летнюю велосипедистку
"Несносный дед": В Сочи дедушка научил внучку пить и курить
В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса
В Сочи дезинфицируют улицы и закрывают отели для туристов
На Кубани закрылись газетные киоски: «Комсомолку» можно купить в «Магните» у дома
В Сочи полицейские попались на взятке
Украли драгоценности и подожгли дом: на Кубани орудующая банда преступников может сесть за решетку на 8 лет
В Краснодаре обработали 850 километров дорог и тротуаров
На Кубани умер протоиерей Валентин Мерцев
На Кубани местный житель зарезал соседа
За пять лет на Кубани отремонтировано более 2,5 тысяч километров автодорог
Исследование: Сочи оказался одним из лидеров роста стоимости жилья в начале 2020 года
На Кубани осудят фальшивомонетчика
В Успенском районе у водителя иномарки нашли оружие и патроны
В Сочи на российско-абхазской границе задержали дебошира