Вениамин Кондратьев о карантине в Краснодарском крае: Это вынужденная мера

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о введении карантина на всей территории Краснодарского края. Он начнется в 18:00 31 марта и продлится как минимум до 5 апреля. Глава региона назвал ужесточение режима повышенной готовности вынужденной мерой.

Всеобщий режим карантина в Краснодарском крае: сидим дома, на работу - по пропускам 00:00 00:00

– Мы вводим карантин. Это вынужденная мера, но в противном случае можем дойти до ситуации, когда она уже будет неконтролируема. Жители не смогут покидать места своего проживания, кроме тех, которые будут прописаны в документе. Карантин может быть продлен – зависит от ситуации. За эти дни необходимо провести максимально полную дезинфекцию улиц, парков, транспорта, - заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Всем, кто находится на территории региона не смогут покидать места проживания и нахождения, кроме жизненно необходимых случаев. Передвигаться на личном транспорте будет возможно только при наличии специального пропуска. Его выдадут и тем, кому необходимо передвигаться на работу. Движение продолжит и грузовой транспорт.

Весь транзитный транспорт пустят в обход населенных пунктов.

Следить за соблюдением карантина будут мобильные отряды, в которые войдут сотрудники полиции, Росгвардии, казаки и общественники.

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Так как пенсионеры относятся к наиболее уязвимой для коронавируса группе населения, власти региона рекомендовали всем жителям старше 65 лет оставаться дома. Им советуют по возможности не выходить на улицу и на время не общаться с другими людьми, разве что по телефону. Пока пожилые придерживаются самоизоляции у себя дома, добровольцы помогают в быту (читайте далее)