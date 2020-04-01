Спецпропуска для перемещения граждан в Краснодарском крае во время карантина: кто получит и где будут выдавать

С 18:00 31 марта Краснодарский край живет в режиме карантина. Постановление об этом подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Основное правило: выходить из дома можно только в исключительных случаях. Это ситуации, связанные с реальной угрозой жизни и здоровью, походы на работу, ближайший магазин или аптеку и выгул домашних животных.

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Кроме того, в постановлении идет речь о спецпропусках, которые дают право на свободное передвижение по городу. Кто и как может получить такое разрешение во время карантина, вопрос, который сейчас интересует многих жителей Кубани.

Образец спецпропусков.

В первую очередь, спецпропуска для перемещения в Краснодарском крае во время карантина получат сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также врачи.

Также разрешения выдадут и работникам других предприятий. Но, стоит отметить, добро на поездки получат лишь те предприятия, которые включены в единый краевой реестр.

- В столице Кубани достаточно много предприятий, которые необходимы для функционирования города, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - Они нужны, чтобы в домах краснодарцев был свет, вода и тепло, чтобы работали магазины и аптеки, выпускались товары первой необходимости. Карантин уже введен.

Спецпропуск не будут выдавать на руки не конкретному человеку. Все будет централизованно - за получением обратиться работодатель. Каждый руководитель самостоятельно определяет количество разрешений, необходимое для стабильной работы.

При этом недопустима выдача пропусков кому-либо, кроме сотрудников компании, а также передача их другим людям. Выданные разрешения будут сверять со списком сотрудников во время проверок в период карантина.

- Оформить пропуска необходимо в течение 1 и 2 апреля, - добвил Евгений Первышов. - Начиная с 3 числа, даже если у сотрудника предприятий этих сфер есть с собой удостоверение, это уже не будет основанием, чтобы он выходил из дома.

Выдавать разрешения будут в администрация муниципальных образований. Так, например, в Краснодаре этим займутся в мэрии города. Принимать заявки будут по округам.

От работодателя потребуются следующие данные:

- полное название организации, индивидуального предпринимателя ;

- вид деятельности предприятия;

- юридический и фактический адрес;

- ИНН;

- ФИО руководителя ;

- адрес электронной почты для связи и контактный телефон.

Эти данные необходимо отправить на электронную почту: propusk@krd.ru.

Спецпропуска получат организации, которые работают в следующих сферах обеспечения населения:

- продукты питания, продовольственные и непродовольственные товарами первой необходимости; - организации СМИ; - обеспечения населения услугами: - медицинские и фармацевтические организаций; - тепло-, водо- , газо-, электроснабжения; - связи и транспорта; - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами; - управление многоквартирными домами; - банковские (кредитные) организации; - АЗС и охранные организации; - охрана, санитарная обработка; - производство пищевых продуктов; напитков; табачных изделий; средств индивидуальной защиты, лицевых масок, одноразовых перчаток и т. п.; санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей, сырья для их изготовления; мыла и моющих средств, чистящих средств; лекарств, медицинских изделий и дезинфицирующих средств, а также материалов, применяемых в медицинских целях; строительных материалов, в том числе изделий из стекла и пластика, применяемых в строительстве; нефтепродуктов; металлургическое и литейное производство; производство продукции для оборонно-промышленного комплекса; производство медоборудования и инструментов; производство оборудования для химической, фармацевтической, лёгкой промышленности, ЖКХ; производство оборудования для пищевой промышленности, пищевого оборудования и сельскохозяйственной техники; производство упаковки, тары, этикеток, одноразовой посуды;

- ремонт оборудования, в том числе лифтов, электрического оборудования; - производство сырья, компонентов и комплектующих для указанных выше видов деятельности; - оказание ритуальных услуг; - оказание услуг общественного питания с обслуживанием на вынос, а также с доставкой заказов; - оказание услуг по техническому обслуживанию машин; - оказание услуг по мойке автотранспорта. - производители, поставщики, дистрибьютеры, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, а также деятельность организаций, оказывающих услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иных подобных услуг, распределительных центров, оптовых рынков, складов, служб доставки, курьерских служб, пунктов выдачи заказов, объектов торговли всех форматов.

Консультации по вопросам оформления пропусков можно получить по телефонам:

Центральный округ: 8(861)267-96-00, 8(861)267-96-23, 8(861)267-96-26, 8(861)267-96-27, 8(861)267-96-32, 8(861)267-96-30.

Западный округ: 8(861)259-30-62, 8(861)253-89-63, 8(861)255-66-46, 8(861)255-75-77, 8(861)255-63-97.

Карасунский округ: 8(861)231-17-93, 8(861)234-03-21, 8(861)234-03-89, 8(861)231-09-91, 8(861)214-33-38.

Прикубанский округ: 8 (861)226-87-01, 8(861)226-81-30, 8(861)226-38-83, 8(861)226-29-46, 8(861)226-38-05, 8(861)226-29-60, 8(861)226-03-94, 8(861)226-39-90, 8(861)226-87-78, 8(861)226-72-20.

Напомним, до 5 апреля вводится запрет транзитного проезда транспорта по территориям населенных пунктов региона. Именно поэтому сейчас на всех въездах в населенные пункты дежурят сотрудники ДПС.

- Они останавливают всех въезжающих в города и районы Кубани, смотрят их прописку, - сказал источник в правоохранительных органах. - Если человек не прописан в том городе, куда едет, его просто не пустят. Ему придется вернуться обратно - туда, откуда приехал.

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