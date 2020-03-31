Регистрация браков в Краснодаре во время карантина: какие правила будут действовать в ближайшее время

31 Март 2020 2020-03-31T14:40:22+03:00

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Режим карантина, который начнет действовать с 18:00 31 марта в Краснодарском крае, отразится на всех сферах жителей региона. Если раньше выходить на улицу не рекомендовали только пожилым людям, то теперь посидеть дома должны будут все, несмотря на возраст. Кроме того, ограничат передвижения на личном автомобиле. Изменится работа и загсов. «КП» - Кубань» узнала, как будет проходить регистрация браков в Краснодаре во время карантина.

31 марта Минюст РФ предложил временно приостановить заключение и расторжение браков на территории всей страны. Об этом говорится на официальном сайте российского министерства юстиции.

Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», в Краснодаре уже перешли к вынужденным мерам - все загсы закрыты. Временно приостановлено заключение и расторжение браков. Кроме того, не регистрируют сейчас факты рождения и смерти. О том, до какого числа будут действовать такие ограничения, пока неизвестно - все зависит от ситуации в регионе.

Напомним, ранее на время нерабочей недели краснодарские ЗАГСы ограничили количество людей на свадьбах. В торжественном зале могли находиться только самые близкие жениха и невесты.

На утро 31 марта новых случаев заболевания коронавирусом в регионе не выявлено. Всего было проведено 9666 лабораторных исследований, у 17 человек инфекция подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU