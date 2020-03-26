Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать загсы с 28 марта по 5 апреля 2020 года

26 Март 2020 2020-03-26T14:04:55+03:00

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Следующая неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Об этом 25 марта сообщил президент Путин в обращении к россиянам. Большинство предприятий временно прекратят свою работу, однако двери в загсах, как и прежде, будут открыты. «КП» - Кубань» выяснила, как будут работать загсы с 28 марта по 5 апреля 2020 года в Краснодаре.

- Государственные службы, как сказал президент, продолжат выполнять свои функции. Правда, режим работы изменится - загсы будут открыты лишь до обеда, сказала «КП» - Кубань» руководитель управления ЗАГС Краснодарского края Людмила Чумак.

Кроме того, из-за угрозы распространения коронавируса всем парам, желающим зарегистрировать свои отношения в торжественной обстановке, предлагается перенести заключение брака на более поздний срок. Для этого приходить непосредственно в загс не нужно - выбрать другую дату можно через портал госуслуг.

А если уж замуж невтерпеж, то расписаться можно будет с минимальным количеством гостей.

- Просим ограничить количество участников мероприятия, а именно не более 10 человек, включая сотрудников, - уточнили в управлении ЗАГС Краснодарского края.

Ранее сообщалось о том, как будет работать общественный транспорт в Краснодаре с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Напомним, по последним данным, в Краснодарском крае было проведено 5689 лабораторных исследований, из них девять дали положительный результат на коронавирус. Восемь человек лечатся в крае, одна женщина – в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU