Нерабочая неделя в Краснодаре: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года

25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса, чтобы снизить риск увеличения заболевших. Пока одни жители кубанской столицы будут сидеть дома, другие - все-таки выйдут на работу, так как соцслужбы, магазины и аптеки не закрываются. «КП» - Кубань» узнала, как будет работать общественный транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года в Краснодаре.

- Все расписание общественного транспорта, а также интервалы движения сохраняются. Сбоев в работе не будет, - сказали в администрации города.

В мэрии говорят, что выпуск подвижного состава на линию сократили, но незначительно.

- Это связано с тем, что дороги стали свободнее от личных авто, пробки - значительно меньше, - объяснили в администрации Краснодара. - В общественном транспорте нет переполненности, департамент транспорта и КТТУ за этим внимательно следят.

Напомним, ранее сообщалось, что на маршрутах автобусов и троллейбусов убрали в среднем по одной-две единицы. А вот количество трамвайных вагонов осталось прежним.

- В часы-пик на самых востребованных маршрутах по-прежнему курсируют двойные вагоны, однако в течение дня их сменяют одиночные, - говорят в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении.

Согласно требованиям по профилактике короновириуса, городской общественный транспорт проходит дезинфекцию дважды в день. Машины и салон обрабатывают перед выходом на линию и в середине дня.

- Важно понимать, что общественный транспорт – место, где в принципе невозможно соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию, - сказали в мэрии. - Именно поэтому жителей во всех городах просят без необходимости не пользоваться общественным транспортом и в целом не совершать поездки, необходимости в которых нет.

БУДЬ В КУРСЕ!

Чтобы уточнить информацию о графике движения общественного транспорта, звоните по телефону 8 (861) 262-51-15.

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