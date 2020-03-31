Передвижение в Краснодарском крае на машине во время карантина: кому разрешены поездки и куда

С 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Правила стали куда строже, чем раньше. Выходить из дома до особого распоряжение разрешается только в исключительных случаях.

Остается актуальным вопрос: в Краснодарском крае на машине во время карантина? Объясняем: отправиться в ближайший ларек за хлебом или в супермаркет на другом конце города можно, но не более.

Всеобщий режим карантина в Краснодарском крае: сидим дома, на работу - по пропускам 00:00 00:00

Абсолютно не воспрещается ездить на работу на своем транспорте. Но только при условии, если вы заняты в организации, которая включена в единый краевой реестр.

До 5 апреля вводится запрет транзитного проезда транспорта по территориям населенных пунктов Краснодарского края. Именно поэтому сейчас на всех въездах в населенные пункты дежурят сотрудники ДПС. Так, например, большая пробка образовалась по дороге в сторону Краснодара. По словам водителей, автоинспекторы проверяют каждый автомобиль.

На Яблоновском мосту у водителей проверяют документы и спрашивают прописку.

- На всех въездах в города стоят патрули, в состав которых входят сотрудники ГАИ, бойцы Росгвардии, казаки и полицейские, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах края. - Они останавливают всех въезжающих в города и районы Кубани, смотрят их прописку. Если человек не прописан в том городе, куда едет, его просто не пустят. Ему придется вернуться обратно - туда, откуда приехал.

Пробка на въезд в Краснодар из-за карантина Видео: instagram.com/nashyablonovskiy.

Таким образом, из Краснодара люди выехать могут, но въехать в другой город у них уже не получится.

- Поэтому просим всех жителей региона до 5 апреля сидеть дома и не выезжать тем, у кого нет специальных пропусков, - рекомендуют правоохранители.

КСТАТИ

Из-за карантина закрыли въезд в Анапу

По данным ОМВД по городу-курорту, въезд ограничен, движение транзитного транспорта организуется через автомобильную дорогу Новороссийск - Керченский пролив.

- Контролируемые въезды в город организованы через станицу Анапскую, села Витязево, Гай-Кодзор, перекресток с круговым движением по Кольцевой, улицу Железнодорожную, - уточняют в ОМВД по Анапе.

Кроме того, улицы города и населенные пункты патрулируют сотрудники полиции, которые выявляют нарушителей.

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