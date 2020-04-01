Карантин в Краснодарском крае: 104 человека нарушили режим самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T17:59:06+03:00

Только за первые сутки действия особого режима в период карантина в Краснодарском крае больше сотни оштрафованных

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Роспотребнадзор по Краснодарскому краю подвел итог первого карантинного дня, 1 апреля, в регионе.

- 104 человека нарушили режим самоизоляции по месту пребывания. На них составлены протоколы об административных нарушениях, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - Это не только физические лица, но и объекты торговли, к примеру, которые должны неукоснительно следовать принятому законодательству, как исключительной мере предотвращения эпидемии.

Наказание рублем не заставит себя ждать. В управлении Роспотребнадзора напоминают, что за подобное неразумное поведение в период угрозы распространения коронавируса грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Напомним, о переходе в режим госпиталя сообщили сегодня в главной инфекционной больнице Краснодарского края. Теперь лечебное учреждение, известное как СКИБ, будет принимать исключительно пациентов с подозрениями на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU