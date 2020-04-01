2020-04-01T17:33:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Краснодарском крае: Краевая инфекционка переходит в режим госпиталя

Теперь туда поступают только пациенты с подозрением или подтвержденным диагнозом коронавирус
Евгения ОСТРАЯ
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Краснодарская краевая инфекционная больница объявила сегодня, 1 апреля, что переходит в режим госпиталя.

- Друзья, важное объявление! На основании приказа минздрава Кубани ГБУЗ СКИБ переходит в режим госпиталя, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, - опубликовано в официальном аккаунте больницы в соцсети.

С этого дня инфекционка будет принимать только пациентов с подозрением на коронавирус.

Остальных больных в зависимости от диагнозов направят в Городскую больницу №2 и Динскую ЦРБ. Детей с корью, краснухой и ветрянкой будут лечить в краевом кожвендиспансере.

Напомним, для жителей Кубани объявили карантин - он начал действовать с 18:00 31 марта. Эта мера, по словам губернатора Вениамина Кондратьева, необходима для предотвращения распространения коронавируса в регионе. Таким образом, власти хотят максимально ограничить передвижение людей по городу и краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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