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Спецпропуска для автомобилей в Краснодарском крае в период карантина: какие будут действовать и где получить

Введены спецпропуска для автомобилей в Краснодарском крае в период карантина, их можно отличить по цветам
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Спецпропуска для автомобилей в Краснодарском крае в период карантинаСпецпропуска для автомобилей в Краснодарском крае в период карантинаФото: Виталий КАРНАУХ
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На Кубани на время карантина, который объявлен с вечера 30 марта, будет действовать пропускной режим не только для граждан, но и для транспорта. Спецпропуска для автомобилей в Краснодарском крае во время карантина будут трех видов, их можно отличить по цвету.

Спецпропуска для автомобилей в Краснодарском крае: будет три вида

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Синего цвета – транзитный пропуск, который будут выдавать на постах во время въезда в регион. Он будет действовать только для проезда через Краснодарский край. При этом с ним можно ехать только в объезд населенных пунктов.

Красный пропуск – позволяет передвигаться по всей территории Краснодарского края. Его могут получить только сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий из утвержденного списка. Кроме того, его будут выдавать в случае крайней необходимости для решения жизненно важных вопросов.

Зеленый пропуск разрешит передвижение транспорта внутри муниципалитетов. В Краснодаре такой пропуск получит желто-черный цвет. Их также будут выдавать работникам предприятий из утвержденного списка.

Для получения красных и зеленых пропусков нужно обратиться в администрацию своего муниципального образования. Их количество ограничено. Заявки на красный пропуск будут передаваться в краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Чтобы ходить по городу пешком или пользоваться общественным транспортом, необходимо иметь при себе приказ от предприятия, подтверждающий необходимость их присутствия на работе.

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Кроме того, в постановлении идет речь о спецпропусках, которые дают право на свободное передвижение по городу. Кто и как может получить такое разрешение во время карантина, вопрос, который сейчас интересует многих жителей Кубани (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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