В Краснодарском крае выписан первый штраф за нарушение карантина

Решение Октябрьского районного суда опубликовал на своей странице в соцсетях глава Новороссийска Игорь Дяченко. В нем говорится, что 37-летняя жительница Новокубанска признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. За этот проступок ее оштрафовали на 15 тысяч рублей.

- Сумма штрафа подлежит перечислению не позднее 60 дней со дня вступления положения на счет УМВД Новороссийска, - сообщается в протоколе.

Постановление. Фото: Игорь Дяченко.

Кроме того, глава черноморского города отметил, что это - первый на Кубани случай, когда гражданина наказали за игнорирование режима карантина. Дьяченко также отметил, что разрешения на передвижение по городу у женщины не было.

- Также в Новороссийске выявлены 4 гражданина, которые нарушили режим самоизоляции. Теперь им грозит штраф до 30 тысяч рублей, - заключил мэр города.

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