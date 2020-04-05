2020-04-05T14:53:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае: пять человек находятся в тяжелом состоянии

Девять пациентов полностью вылечились [подкаст]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Пять человек с коронавирусом в Краснодарском крае в тяжелом состоянии Фото: admkrai.krasnodar.ruПять человек с коронавирусом в Краснодарском крае в тяжелом состоянии Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Пять пациентов с подтвержденным коронавирусом в Краснодарском крае находятся в тяжелом состоянии. По данным на 5 апреля новых случаев заболевания не подтверждено. Всего в регионе поставлено 39 диагнозов COVID-19. Девять человек вылечились и уже покинули медицинские учреждения, 30 человек продолжают бороться с вирусом.

При этом еще 32 пациента сдали предварительно положительный результат на коронавирус. По решению губернатора, введенный 31 марта карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля.

- Эта неделя будет непростой. Скорее всего, мы будем больше выявлять инфицированных и, конечно, лечить их. Но они уже не смогут инфицировать других благодаря условиям изолированности каждого жителя и гостя нашего края, изолированности каждого из нас, - заявил в своем обращении Вениамин Кондратьев.

В больницах края с подозрением на коронавирус находятся 227 человек, из них 55 - дети. Более пяти тысяч - под домашним наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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