Смерть от коронавируса в Краснодарском крае: в регионе скончались две женщины

9 Апр 2020 2020-04-09T18:28:38+03:00

Зафиксированы еще две смерти от коронавируса в Краснодарском крае [подкаст]

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В Краснодарском крае 19 из 20 новых пациентов контактировали с больными коронавирусом 00:00 00:00

В четверг, 9 апреля, стало известно о двух смертях от коронавирусной инфекции.

- Скончались две женщины, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Оперативном штабе Краснодарского края. - Одна пациентка находилась на лечении в инфекционной больнице Краснодара, вторая – в инфекционной больнице №3 Новороссийска.

У 78-летней пенсионерки изначально выявили двухстороннюю пневмонию и гидроторакс. Когда ее состояние быстро ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ, но спасти ее не смогли.

Вторая пациентка, 59-летняя женщина, умерла в больнице города-героя. Она контактировала с вернувшимся людьми из Нидерландов. Женщина почувствовала себя плохо 20 марта, но за помощью обратилась лишь 30-го числа. В больнице ее подключили к ИВЛ, но помочь ей не удалось.

Напомним, 7 апреля стало известно о первом погибшем от коронавируса. От осложнений инфекции умер 45-летний мужчина. Он длительно болел и скончался в Лабинской ЦРБ.

Как сообщил Оперативный штаб региона, мужчина почувствовал недомогание, но тяжесть заболевания вовремя не оценил. Несколько дней лечился самостоятельно. Дома. Когда же его состояние резко ухудшилось, мужчину госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что всего за последние сутки в Краснодарском крае зафиксировали 20 новых случаев заражения. Таким образом, с начала эпидемии в регионе заболел 105 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU