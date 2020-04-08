Появились подробности о первом летальном случае от коронавируса в Краснодарском крае

8 Апр 2020 2020-04-08T07:34:38+03:00

Появились подробности о первом летальном случае от коронавирусной инфекции в Краснодарском крае

Изменить размер текста: A A

Напомним, первая смерть от коронавируса в Краснодарском крае была зафиксирована в Лабинской ЦРБ. От осложнений инфекции умер 45-летний мужчина. Он длительно болел и скончался от осложнений в Лабинской ЦРБ.

Как сообщил Оперативный штаб Краснодарского края, мужчина почувствовал недомогание, но тяжесть заболевания своевременно не оценил. Несколько дней лечился самостоятельно. Состояние его резкого ухудшилось, тогда он был госпитализирован в Лабинскую ЦРБ.

Ему поставили диагноз - внебольничная пневмония. Также его обследовали на COVID-19. По результатам лабораторного исследования были получены данные, подтверждающие наличие у больного вируса новой коронавирусной инфекции.

Медики отмечают у многих пациентов тяжелое течение болезни. Пятеро заболевших находятся на аппаратах ИВЛ, у 22 человек состояние ухудшилось до средней степени тяжести. Теперь коронавирусом заболевают все больше молодых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU