2020-04-12T10:34:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля 2020: подтвердился еще 31 случай заболевания

«КП» собрала послдение новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 12 апреля 2020
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
С каждым днем количество зараженных растет.С каждым днем количество зараженных растет.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В России продолжает увеличиваться число подхвативших коронавирусную инфекцию. В разных регионах страны выявили еще 2186 новых случаев. Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля 2020 года составило 169 - список больных увеличился на 31 человека. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

По словам медиков, среди заболевших есть пациенты, чье состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, 25 жителей Кубани уже выписали из больницы - они полностью прошли курс лечения. После двух повторных тестов результаты у них отрицательные.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае зафиксировано три случая летального исхода от коронавируса. В Новороссийске и Краснодаре скончались две женщины - 59-ти и 78-ми лет. А первый случай смерти от этой болезни зафиксировали 7 апреля. В Лабинской ЦРБ умер 45-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре застройщику, обманувшему дольщиков на 890 миллионов рублей, грозит 10 лет тюрьмы
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля 2020: один человек приехал из Москвы, остальные контактировали с заболевшими
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля 2020: подтвердился еще 31 случай заболевания
Мэрия Краснодара: Все ранее выданные пропуска продолжают действовать
Все кубанские школы переходят на дистанционку
Жители Армавира исполнили песню про самоизоляцию и записали клип
На Кубани ежедневно проводят более 1500 тестов на коронавирус
Сотрудники краснодарского УФСИН присоединились к акции «Оставайтесь дома»
Краснодарца, продававшего красный пропуск за 8 тысяч, поймали полицейские
На Кубани пьяный мужчина взломал окно и залез в храм