Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля 2020: подтвердился еще 31 случай заболевания

12 Апр 2020 2020-04-12T10:34:33+03:00

«КП» собрала послдение новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 12 апреля 2020

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В России продолжает увеличиваться число подхвативших коронавирусную инфекцию. В разных регионах страны выявили еще 2186 новых случаев. Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 12 апреля 2020 года составило 169 - список больных увеличился на 31 человека. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

По словам медиков, среди заболевших есть пациенты, чье состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, 25 жителей Кубани уже выписали из больницы - они полностью прошли курс лечения. После двух повторных тестов результаты у них отрицательные.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае зафиксировано три случая летального исхода от коронавируса. В Новороссийске и Краснодаре скончались две женщины - 59-ти и 78-ми лет. А первый случай смерти от этой болезни зафиксировали 7 апреля. В Лабинской ЦРБ умер 45-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU