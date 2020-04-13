Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 апреля 2020: среди заболевших 22 мужчины и 19 женщин, в том числе 4 детей

13 Апр 2020 2020-04-13T10:59:07+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 13 апреля 2020 года

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Как сообщала «Комсомолка» в Краснодарском крае 41 новый подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

- Пациентам от 6 до 79 лет. Все заболевшие находились в контакте с ранее зараженными инфекцией. Среди них - 22 мужчины и 19 женщин, в том числе 4 детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

13 случаев зафиксировано в Краснодаре, среди них – 8-летний ребенок, 12 в Кореновске, в том числе трое детей – 6, 10 и 11 лет. Еще 4 заболевших в Лабинске, 3 в Сочи, 3 в Геленджике, 2 в Анапе, по одному в Кущевском, Туапсинском, Отрадненском, Ейском районам.

На 13 апреля в крае 210 подтвержденных случаев коронавируса. 3 человека скончались от осложнений, 6 – в тяжелом состоянии. 32 пациента были выписаны с выздоровлением.

С подозрением на COVID-19 - 917 жителей, в том числе 148 детей. Продолжают стационарное лечение 355 человек, из них 47 детей. В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» провели 20652 лабораторных исследований. Лабораториями минздрава – 11916 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU