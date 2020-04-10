2020-04-10T18:39:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 18 апреля: Запрет на передвижение по краю будет сохранен

Губернатор обратился к жителям и гостям региона [видео]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Обращение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева состоялось 10 апреляОбращение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева состоялось 10 апреля
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля. Об этом он заявил в своем обращении к жителям и гостям Кубани.

- По настоятельной рекомендации врачей-инфекционистов карантин будет продлен до 00:00 18 апреля и, скорее всего, продлеваться больше не будет, - заявил Кондратьев.

Обращение Вениамина Кондратьева о продлении карантина до 18 апреля.

При этом режим карантина будет отменен с полуночи 12 апреля внутри муниципалитетов. Продолжит свое действие режим самоизоляции. Движение транспорта по краю все еще будет ограничено.

- Будут открыты ярмарки выходного дня, продуктовые рынки, станции технического обслуживания и автомойки самообслуживания, - добавил губернатор. - Запрет на передвижение между муниципальными образованиями края в рамках карантина будет сохранен.

Пропуска внутри городов и районов с 12 апреля больше не нужны. Для поездок по краю нужен красный пропуск.

13 апреля будет опубликован полный список предприятий, которые смогут работать во время нерабочих дней, объявленных президентом до 30 апреля.

Оперштаб Кубани

Оперштаб Кубани

Вениамин Кондратьев призвал всех продолжить оставаться дома не покидать жилища без крайней необходимости, отметив, что эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае находится под контролем.

- Соблюдая карантин, мы не только решали задачу по остановке или замедлению распространения вируса по территории края. Мы дали возможность нашим врачам подготовить необходимую лечебную базу, - заявил губернатор.

Карантин в Краснодарском крае был объявлен 31 марта, а 5 апреля его действие продлили до 12 апреля.

По состоянию на 10 апреля на Кубани 125 человек заболели коронавирусной инфекцией, зафиксировано три летальных исхода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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