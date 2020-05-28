2020-05-28T10:48:46+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 28 мая 2020 года: инфекцию выявили у 7-летнего ребенка

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 28 мая 2020 года
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Как сообщает Оперативный штаб региона, коронавирус 28 мая выявили 76 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе 3582 человека с таким диагнозом, 2393 - выписали. Среди новых заболевших 26 мужчин и 50 женщин, их возраст – от 7 до 94 лет.

25 случаев - в Краснодаре, восемь – в Кавказском районе, семь – в Сочи, по пять – в Гулькевичском районе и Горячем Ключе. По три - в Тбилисском и Тимашевском районах, по два – в Новопокровском, Динском, Красноармейском, Усть-Лабинском, Ейском, Туапсинском, Белореченском, Кореновском районах. По одному случаю – в Калининском, Мостовском, Славянском, Лабинском районах.

- В Тбилисском районе заразился ребенок 9 лет, в Красноармейском – дети 7 и 16 лет, в Сочи заболел 9-летний ребенок, - отметили в администрации Краснодарского края.

Лечение в стационарах продолжают 1090 человек, 2393 пациента выписаны с выздоровлением, в том числе 136 человек за последние сутки. 33 пациента подключены к ИВЛ, 29 человек умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 28 мая 2020 года: инфекцию выявили у 7-летнего ребенка
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 мая 2020 года увеличилось на 76 человек
Пойманный в Сочи крупный мошенник из Архангельской области предстанет перед судом
Новый офис МФЦ открылся в станице Елизаветинской
В Краснодаре мужчина напал на беременную женщину-таксиста
Вениамин Кондратьев выступит с новым заявлением на заседании краевого оперштаба 28 мая
На Кубани сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли из огня пенсионерку
В Новороссийске мошенник получил от местного жителя 600 тысяч рублей
БТИ Краснодарского края запустило сервис онлайн заказа услуг
В России у кошки диагностировали коронавирус SARS-CoV-2
Эпидемиолог Филатов уверен, что пика коронавируса в регионах России не будет
На реконструкцию водопровода под Армавиром направят 58 миллионов рублей
Пошли на спад: в Краснодаре 27 мая за нарушение карантина оштрафовали 99 человек
В Сочи водитель иномарки сбил мужчину и маленького мальчика, ехавших на электросамокате
В Роспотребнадзоре рассказали, как должны самоизолироваться водители грузовиков и экипажи морских судов
Древнюю Усть-Лабинскую крепость теперь будет охранять государство
На Кубани на 30 тысяч оштрафовали девушку за фейковый пост о коронавирусе в соцсети
В Краевой клинической больнице №1 возобновили прием пациентов
Два кубанских мусорных полигона теперь могут размещать ТКО
Стало известно имя одного из кандидатов на пост главы Краснодарского края
Поступай правильно - поступай в СГУ!
Спасатели МЧС Кубани готовятся к купальному сезону
В Новороссийске на военно-морской базе построили стоянку для боевых кораблей