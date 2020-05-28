Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 28 мая 2020 года: инфекцию выявили у 7-летнего ребенка

28 Май 2020 2020-05-28T10:48:46+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 28 мая 2020 года

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Как сообщает Оперативный штаб региона, коронавирус 28 мая выявили 76 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе 3582 человека с таким диагнозом, 2393 - выписали. Среди новых заболевших 26 мужчин и 50 женщин, их возраст – от 7 до 94 лет.

25 случаев - в Краснодаре, восемь – в Кавказском районе, семь – в Сочи, по пять – в Гулькевичском районе и Горячем Ключе. По три - в Тбилисском и Тимашевском районах, по два – в Новопокровском, Динском, Красноармейском, Усть-Лабинском, Ейском, Туапсинском, Белореченском, Кореновском районах. По одному случаю – в Калининском, Мостовском, Славянском, Лабинском районах.

- В Тбилисском районе заразился ребенок 9 лет, в Красноармейском – дети 7 и 16 лет, в Сочи заболел 9-летний ребенок, - отметили в администрации Краснодарского края.

Лечение в стационарах продолжают 1090 человек, 2393 пациента выписаны с выздоровлением, в том числе 136 человек за последние сутки. 33 пациента подключены к ИВЛ, 29 человек умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU