2020-05-28T10:45:48+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 мая 2020 года увеличилось на 76 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 28 мая 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 28 мая 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 28 мая 2020 года
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За последние сутки количество заразившихся в регионе снова увеличилось. Число заболевших коронавирусом на Кубани на 28 мая 2020 года выросло еще на 76 человек. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 3582 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлен 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8785 человек.

Вчера, 27 мая, у 80 человек в возрасте от 5 до 88 лет выявили опасную инфекцию. Среди заразившихся пятеро детей из Апшеронского, Кавказского и Курганинского муниципалитетов.

При этом 2257 человек выписаны из больниц. 36 «тяжелых» пациентов на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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