Курортный сезон в Краснодарском крае-2020: можно ли приехать и что для этого нужно

Пандемия коронавируса внесла коррективы не только в жизнь россиян и кубанцев, в частности, но и в режим работы главной рекреационной зоны страны – Черноморских курортов. Теперь и санаторно-курортный комплекс Кубани, и даже сами отдыхающие будут обязаны соблюдать ряд правил, предписанных Роспотребнадзором. Важно понимать, что от соблюдения этих норм будет зависеть эпидемиологическая обстановка в регионе, поскольку летом край посещают миллионы туристов из разных областей и даже стран ближнего и дальнего зарубежья.

Министерство курортов Краснодарского края разработало памятку для граждан, которые собираются ехать на Кубань летом 2020 года.

Министерство курортов Краснодарского края разработало памятку.

Министерство курортов Краснодарского края разработало памятку.

Министерство курортов Краснодарского края разработало памятку.

Министерство курортов Краснодарского края разработало памятку.

Министерство курортов Краснодарского края разработало памятку.

Министерство курортов Краснодарского края разработало памятку.

Министерство курортов Краснодарского края разработало памятку.

Министерство курортов Краснодарского края разработало памятку.

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