Вениамин Кондратьев: Курортный сбор до 1 января 2021 года взиматься не будет

Снятие режима самоизоляции в Краснодарском крае: кому разрешат работать 00:00 00:00

В Краснодаре прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором губернатор Краснодарского края заявил о дальнейшей жизни курортной отрасли региона.

- Я принял решение, курортный сбор до 1 января следующего года, 2021-го, взиматься не будет, - заявил Вениамин Кондратьев.

К слову, такой сбор до настоящего момента действовал в Анапе, Сочи, Геленджике, Туапсинском районе (включая поселки Новомихайловский, Джубгу, Небуг, Шепси и город Туапсе), Горячий Ключ, Ейск, станицы Должанская и Тенгинская. Сумма курортного сбора в 2020 году составляла 10 рублей в сутки с человека. Вырученные за год суммы власти региона тратят на благоустройство территорий. Например, в прошлом году на Кубани собрали 225 млн рублей с туристов. Таким образом, Краснодарский край перевыполнил план по курортному сбору на пятьдесят процентов.

Например, в Сочи в 2019 году за средства курортного сбора благоустроили набережные: установили 100 беседок, 275 лавочек, 245 урн для мусора, 10 туалетов и 4 фотоконструкции.

Кстати, за неуплату существовала и ответственность: для физических лиц от 500 до 2000 рублей, для ИП от 5000 до 15 тысяч.

- Обычно при заселении нашим гостям не нравилось то, что с них берут 10 рублей в сутки. Люди считают, что мы тратим эти деньги на личные нужды, - говорит генеральный менеджер одного из апарт-отелей Сочи Екатерина Старцева. – Хотя на стойке регистрации у нас висит объявление, и указана вся информация со ссылками на закон и данными, куда именно уходят деньги. Отельеры говорят, что отмена курортного сбора на них никак не отразится - эти деньги у них не оседали и шли напрямую в бюджет края.

- В стоимость проживания суммы не закладывались, - пояснила Старцева. - Отсутствие курортного сборa сделaет зaселение более позитивным, он больше не будет портить гостям первое, самое вaжное впечaтление об отеле.

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