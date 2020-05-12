2020-05-12T15:16:57+03:00
Общество

Снятие режима самоизоляции в Краснодаре для предприятий: кому разрешили работать

Снятие режима самоизоляции начнется с 23 мая
Галина КОПЫЛОВА
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Представлен поэтапный план выхода региона из карантина. Фото: admkrai.krasnodar.ruПредставлен поэтапный план выхода региона из карантина. Фото: admkrai.krasnodar.ru
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Снятие режима самоизоляции в Краснодарском крае: кому разрешат работать

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12 мая Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Губернатор рассказал, что Кубань будет выходить из режима ограничений поэтапно. Но решение продлить карантин до 23 мая сохраняется, сказал Кондратьев.

Отрасли экономики будут возвращаться к рабочему режиму, но с особыми мерами безопасности.

- С сегодняшнего дня, 12 мая, возобновят работы все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности и связи, - пояснил Вениамин Иванович режим работы предприятий. - С 23 мая открываются все предприятия строительного комплекса и смежные с ними предприятия, автосалоны, магазины строительных материалов, организации, предоставляющие бытовые услуги. Также начнет работать общественный транспорт муниципальных образований.

Также губернатор добавил, что с 1 июня начинают работать предприятия курортного комплекса, которые имеют медицинские лицензии.

Стоит отметить, что межмуниципальное сообщение сохраняется в режиме пропусков до 23 мая. Также сохраняется масочный режим.

Напомним, что Владимир Путин на очередном совещании по ситуации с коронавирусом объявил, что период нерабочих дней для всей страны завершается 12 мая. Режим ограничений сохраняется только для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Но в регионах действуют свои правила. В Краснодарском крае выбрали путь - сбережение жизни людей, поэтому режим карантина в регионе продлён до 23 мая.

На продлении самоизоляции настаивают краевые врачи. Главный врач клинической больницы Краснодара Владимир Проханов считает, что только при условия соблюдения карантина можно рассчитывать на стабилизацию ситуации к началу июля.

По статистике за сутки на 12 мая в Краснодаре количество заболевших увеличилось на 33 человека и достигло 806. Общее число заболевших в Краснодарском крае на утро сегодняшнего дня составляет 2027 человек, 662 пациента уже выздоровели.

На 13 въездах в город полицейские совместно с сотрудниками администрации 11 мая проверили 2120 автомобилей, 175 из них не пропустили в город из-за отсутствия красного пропуска или заполненного неверно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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