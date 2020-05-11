Выход из режима самоизоляции в Краснодарском крае: когда жители Кубани выйдут на работу

Выход из режима самоизоляции в Краснодарском крае случится не раньше 23 мая. Хотя Владимир Путин на очередном совещании по ситуации с коронавирусом объявил, что период нерабочих дней для всей страны завершается 12 мая. Режим ограничений сохраняется только для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Вместе с тем президент призвал граждан быть предельно осторожными, так как заразиться и потерять трудоспособность намного хуже.

Но в регионах вводятся свои ограничения. В Краснодарском крае выбрали путь - сбережение жизни людей, поэтому режим карантина в регионе продлён до 23 мая.

Эпидемическая ситуация в регионе требует продления самоизоляции. На этом настаивают врачи. Главный врач клинической больницы Краснодара Владимир Проханов считает, что только при условия соблюдения карантина можно рассчитывать на стабилизацию ситуации к началу июля.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул на заседании краевого оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, что регион ещё не вышел на плато и нельзя обнулять результаты 1,5-месячного карантина.

Статистика по опасной инфекции не радует: в середине мая ежедневно в регионе выявляется 98-99 случаев заболевания. Число инфицированных сегодня превысило 2 тысячи человек. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции лёгких находятся 28 пациентов. От коронавируса в крае уже умерли 22 человека.

Выход из режима самоизоляции мы можем приблизить только совместными усилиями: соблюдением ограничений и санитарно-эпидемиологических требований. Поэтому, облегчение карантинных мер требует строгой регламентации.

На Кубани закрыты детские площадки.Фото: Юлия БАРАНОВА

Недаром именно на майских праздниках Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию карантина. Этот план рассчитан на три этапа.

Напомним, что на первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на улице. Вначале работу возобновляют работу небольшие магазины и предприятия сферы услуг. Это поможет избежать контактов между большим числом посетителей.

На втором этапе откроются предприятия сферы торговли и услуг большей площади, начнут работать учреждения образования. При этом ограничение на максимально допустимое число посетителей сохранится.

Третий этап предполагает старт работы всех предприятий торговли и сервиса. В их числе - рестораны, кафе, отели. А так же - школы и вузы.

А пока рестораны в регионе не работают.Фото: Юлия БАРАНОВА

Решение об ослаблении режима карантина главы регионов должны принимать согласно рекомендациям санитарных врачей. Кубань здесь работает «на опережение», делая все возможное, чтобы минимизировать распространение заразы.