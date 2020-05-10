Вениамин Кондратьев продлил режим карантина на Кубани до 23 мая

10 мая глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил на заседании краевого оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом. 10 мая 2020. Прямая трансляция.

- Кто-то говорит, что мы уже находимся на плато. Я далек от этой мысли. Неизвестно - пойдет кривая вверх или вниз, - начал свое выступление глава региона. - Я не хотел бы сегодня обнулить результаты 1,5-месячного карантина.

По словам главного врача НИИ ККБ №1 Владимира Порханова, причиной большого количества заболевших в регионе - огромный приток мигрантов из Москвы и Санкт-Петербурга.

- Заболеваемость коронавирусом продолжает прогрессировать. Последние дни темп прироста новых выявленных случаев - 6% в сутки. Применение карантинных мер контролировать процесс, - заявляет Владимир Порханов. - Отмена ограничений в крае может значительно ухудшить ситуацию. Смягчать режим можно только тогда, когда мы придем к 1%.

Главный врач НИИ ККБ №1 Владимир Порханов считает, что продлить карантин нужно до 15 июня и пока не открывать курортный сезон.

Не радует статистика и главного врача краевой инфекционной больницы Сергея Зотова.

- Если бы мы вовремя не начали карантинные мероприятия, мы бы получили резкий рост, - считает он. - Но тяжелые растут. У нас, к сожалению, идет прирост. Рано говорить о стабилизации. Я считаю, минимум до конца мая нужно продлевать карантин. Это гораздо более заразная инфекция нежели грипп.

Главный детский инфекционист краевого минздрава Нафисет Тхакушинова заявляет, что сейчас превалируют бессимптомные формы, которые наиболее опасны в данной ситуации.

- Говорить о том, что мы справились и можно отменять карантин преждевременно, - сказала Нафисет Тхакушинова на заседании. - Что касается детских учреждений, открывать их на сегодняшний день преждевременно.

Выступила и представитель краевого Роспотребнадзора уверена - судя по цифрам, регион не попадает под возможность внедрения первого этапа снятия ограничений. Показатель распространения инфекции на Кубани - 1,1, а для первого этапа он должен быть не более 1.

- Наличие свободного коечного фонда - 39,7%, для первого этапа необходимо не менее 50%, - сказали в региональном Роспотребнадзоре. - Охват тестирования составляет 77,4% - он должен быть не менее 70%.

Именно поэтому губернатор Кубани, основываясь на заключениях специалистов, решил продлить режим карантина до 23 мая.

- Остаемся в том же режиме, ни послаблений, ни ужесточений не будет. Но прошу на 12 мая подготовить предложения о поддержке населения и юридических лиц, чтобы очередной промежуток карантина мы смогли прожить, - сказал Вениамин Кондратьев. - Продумаем в том числе и то, какие организации могут открываться 12 мая, а также 23-го числа.

Детские сады, школы, салоны красоты, торговые центры, фитнес-клубы и парки по-прежнему будут закрыта, останется и беспропускное окно, которое будет действовать с 10:00 до 16:00. Все приезжие по-прежнему будут в обязательном порядке направляться в обсерваторы на 14 дней. Запрет на бронирование любых средств размещения сохранится до 1 июня.

Стоит отметить, что в Краснодарском крае с начала пандемии коронавирус диагностировали почти у двух тысяч человек. За последние сутки число заболевших увеличилось на 99 человек, среди них шесть детей. Самому маленькому зараженному - 1 год.

Число умерших от коронавируса также увеличилось - по последним данным, скончалось 22 пациента. Все они были в тяжелом состоянии.

Ранее в эфире радио-марафона «Комсомольской правды» замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная заявила, что выход из ограничений должен быть поэтапным. Взрывного рост заболевших в ведомстве не видят. Но, несмотря на это, считают, что расслабляться рано. Часть ограничений для жителей Краснодарского края необходимо сохранить до конца года.

НА ЗАМЕТКУ

«Горячие линии» по вопросам, связанным с коронавирусом:

- Единая, оперативного штаба: 8-800-707-07-11;

- Министерство здравоохранения Краснодарского края: 8-800-200-03-66;

- Для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам: 8-800-200-74-37.

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