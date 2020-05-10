Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая 2020 года: вирус подтвердился у годовалого ребенка

10 Май 2020 2020-05-10T11:04:56+03:00

Опубликованы официальные данные о новых случаях заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 10 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 10 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по ситуации с COVID-19 в Краснодарском крае опубликовал подробности о новых случаях заражения коронавирусом в регионе. За последние сутки число заболевших выросло до 1929 человек, из них 106 детей.

Новые случаи зарегистрированы сразу в нескольких районах края - всего в регионе заболели 99 человек (48 мужчин и 51 женщина). Среди заболевших - шестеро детей. Двое - 11-ти и 10-ти заболели в Краснодаре. Также вирус подтвердился у годовалого и четырехлетнего ребенка из Динского района, 3-летнего малыша из Апшеронского района и 5-летнего - из Выселковского. Самому старшему пациенту - 89 лет.

- 40 случаев заболевания зафиксировано в кубанской столице, - уточняют «КП» - Кубань» в оперативном штабе региона. - По 5 – в Кавказском, Староминском, Динском и Крымском районах, 6 – в Отрадненском.

Также стало известно, что по четыре заболевших выявлено в Белореченском районе и Армавире, три – в Славянском и Кущевском. По 2 – в Новокубанском, Тимашевском, Апшеронском, Выселковском районах и Горячем Ключе.

- По одному человеку – в Красноармейском, Ейском, Каневском, Мостовском, Приморско-Ахтарском, Успенском, Абинском районах, Сочи и в Новороссийске, - добавляют в оперштабе края.

10 мая с подозрением на коронавирус к медикам обратились 5178 человек, из них 615 детей.

Сообщают медики и хорошие новости. Число выздоровевших также увеличилось - из медучреждений выписали 628 пациентов, 33 человека за последние сутки. У всех тесты на коронавирус отрицательные. Число умерших от коронавируса увеличилось до 22.

В обсерваторах находятся 1934 человека. Температура у всех в норме.

Роспотребнадзор провел уже 32256 исследований на коронавирус, в лабораториях минздрава – 76780 тестов, в том числе 2407 за последние 24 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU