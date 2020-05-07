2020-05-07T12:45:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Татьяна Гречаная о снятии карантина после 12 мая в Краснодарском крае: Роспотребнадзор предложит губернатору делать это не для всех и не сразу

В эфире радио "Комсомольская правда" в Краснодаре замглавного санитарного врача рассказала, как должны выходить из ограничений
Евгения ОСТРАЯ
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Татьяна Гречаная. Фото: krd.ruТатьяна Гречаная. Фото: krd.ru
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После 12 мая властям Краснодарского края придется самостоятельно решать вопрос о снятии или продлении карантина в связи с угрозой распространения коронавируса. Такое решение вчера, 6 мая, озвучил президент России Владимир Путин. Каждый регион должен оценить эпидемическую обстановку на своей территории и принять адекватные меры. Обязательно на этот счет должны высказаться эпидемиологи.

В эфире радио-марафона "Комсомольской правды" замглавного санитарного врача Кубани Татьяна Гречаная заявила, что меры по выходу из ограничительных мер должны быть поэтапными.

- Мы предложим на предстоящем заседании оперативного штаба дифференцированный выход из карантина. И ориентируясь на эпидобстановку в каждом районе Краснодарского края, - пояснила Татьяна Гречаная.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала, что замглавы краснодарского Роспотребнадзора прогнозирует длительные постэпидемические последствия в регионе.

- У нас темп прироста заболеваемости ниже среднероссийских показателей и колеблется в среднем за неделю в пределах 7%. В марте это было 14-15%, а в начале ситуации до 70% каждый день. Взрывного роста темпов прироста мы не видим, - говорит Татьяна Гречаная.

Однако это не повод расслабляться. По мнению эпидемиологов, часть ограничений привычного жизненного уклада для жителей Краснодарского края необходимо сохранять до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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