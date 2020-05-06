2020-05-06T12:06:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор: Кубань достигла пика заболеваемости коронавирусом, но бояться его будем еще долго

Замглавы ведомства Татьяна Гречаная считает, что регион выходит на плато
Евгения ОСТРАЯ
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Несколько недель в регионе не фиксируют взрывного роста заболевшихНесколько недель в регионе не фиксируют взрывного роста заболевшихФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Уже несколько дней число новых случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае держится примерно в одних и тех же значениях. Статистика заболевших пополнилась в регионе сегодня, 6 мая, еще на 97 пациентов. Но аналогичные цифры фиксировал оперативный штаб на Кубани и вчера, 5 мая.

- Я думаю, мы постепенно выходим на плато (то есть рост заболевания перестает прогрессировать - авт.), - осторожно предположила в интервью "Вестям Кубань" замглавы регионального Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.

Она пояснила, что в регионе взрывного роста числа заболевших эпидемиологи не фиксируют.

- У нас темп прироста заболеваемости ниже среднероссийских показателей и колеблется в среднем за неделю в пределах 7%. В марте это было 14-15%, а в начале ситуации до 70% каждый день. Взрывного роста темпов прироста мы не видим, - говорит Татьяна Гречаная.

Однако это не повод расслабляться. По мнению эпидемиологов, часть ограничений привычного жизненного уклада для жителей Краснодарского края необходимо сохранять до конца года.

- Масочный режим, к примеру, - это не прихоть Роспотребнадзора или властей. Это необходимость. Если все защитные меры будем соблюдать, вирус победим, - добавили "КП" - Кубань" в ведомстве.

К слову, с недостатком защитный средств, на который по-прежнему жалуются жители региона, власти активно борются. Пошивом масок сейчас на Кубани заняты предприятия в 11 районах края.

– Сегодня их производят более 30 предприятий из 11 районов. Производственных мощностей достаточно, чтобы выпускать более 60 тысяч изделий в сутки. Это и тканевые маски многоразового использования, и одноразовые из нетканых материалов, – прокомментировал вице-губернатор Василий Швец.

Но кроме привычки ходить в маске, у жителей края должна выработаться привычка дистанцироваться друг от друга. Если карантин после 12 мая власти и ослабят, то вряд ли настанет период доэпидемической вседозволенности. Ограничительные меры, по мнению краснодарского Роспотребнадзора, необходимо будет снимать постепенно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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